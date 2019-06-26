Кубок ВС РФ по военно-морскому пятиборью стартовал в Севастополе

В Севастополе стартовал Кубок Вооруженных сил РФ по международному военно-морскому пятиборью, сообщила пресс-служба городского ЦСКА.
Соревнования проходят на базе спорткомплекса ЦСКА и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.
Сегодня военнослужащие соревновались на полосе препятствий. Лучшей в женском зачете стала прапорщик Алина Антонова. Ей удалось преодолеть маршрут чуть более чем за 2 с половиной минуты. В мужском зачете первое место разделили лейтенант Василий Гаврилов и старшина 2-й статьи Даниил Шелегин, они финишировали в за 2 минуты 25,8 секунд.
Завтра состоится торжественное открытие соревнование и следующая дисциплина “Гонка на выживание”.
Источник: Вести.Севастополь