Кубок ВС РФ по военно-морскому пятиборью стартовал в Севастополе

Завтра состоится торжественное открытие соревнование и следующая дисциплина “Гонка на выживание”.

Сегодня военнослужащие соревновались на полосе препятствий. Лучшей в женском зачете стала прапорщик Алина Антонова. Ей удалось преодолеть маршрут чуть более чем за 2 с половиной минуты. В мужском зачете первое место разделили лейтенант Василий Гаврилов и старшина 2-й статьи Даниил Шелегин, они финишировали в за 2 минуты 25,8 секунд.

Соревнования проходят на базе спорткомплекса ЦСКА и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В Севастополе стартовал Кубок Вооруженных сил РФ по международному военно-морскому пятиборью, сообщила пресс-служба городского ЦСКА.

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