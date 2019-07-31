Кубок командующеюго ЧФ по регби пройдет на стадионе "Севастополь"

Завтра, 1 августа на стадионе “Севастополь” стартует первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби, сообщила пресс-служба правительства города.

Участие в турнире примут команды со всех флотов России и сборная рязанских военно-воздушных десантников.

1 августа в 9:40 состоится торжественное открытие турнира. В 10:00 прозвучит стартовый свисток матча-открытия Кубка, игры продлятся до 14:00.

2 августа с 10:00 – старт матчей плей-офф. После окончания игр в 17:00 начнется концерт и выставка вооружения и техники Черноморского флота.

В ходе финальной части турнира состоится розыгрыш автомобиля УАЗ и других призов, а для детей пройдет турнир по бесконтактному регби.

После финального свистка команды выйдут на поле для церемонии награждения, которую проведут лично глава ФАС России Игорь Артемьев, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Источник: Вести.Севастополь