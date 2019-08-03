Кубок по регби выиграли черноморцы

В Севастополе завершился первый в истории кубок командующего Черноморским флотом по регби. За победу в течение двух дней боролись команды всех флотов страны, а также сборная Рязанского училища ВДВ.

Поздравить финалистов в Севастополь приехал председатель высшего совета Федерации регби, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Он отметил, что регби – спорт, у которого в России блестящее будущее.

На этом турнире спортсмены выходили на поле по семь человек. Чтобы победить, нужно было занести мяч в зону противника и поразить его ворота. В финал вышли команды Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Рязанского училища ВДВ. В день воздушно-десантных войск рязанцы непременно хотели победить, но в итоге проиграли соперникам со счётом 5:10. Почетный трофей достался команде Черноморского высшего Военно-морского училища имени Нахимова.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь