Куда исчезла старинная брусчатка с перекрестка ул. Совесткой и Сергеева-Ценского?

9 октября 2019     19
Куда исчезла старинная брусчатка с перекрестка ул

Севастопольцы выражают беспокойство в социальных сетях по поводу снятой старинной брусчатки в центре города. По словам местных жителей, часть покрытия демонтировали на пересечении Советской и Сергеева-Ценского в рамках реконструкции улицы. Люди уверены, что брусчатка, сохранившаяся еще с дореволюционных времен, имеет историческую ценность для города.

В департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры нам сообщили, что объектом культурного наследия брусчатка не является, но тем не менее её сохранят. Сейчас она передана по акту на ответственное хранение в «Севастопольский автодор».

«Общий объем порядка 30 квадратов. Если перевести в штуки, то получается 280 штук. Весь этот материал был передан подрядчиком на по акту, вот у меня этот документ, – показывает акт Сергей Красюк, исполняющий обязанности директора ГБУ «Севавтодор». – Данный материал будет хранится на базе «Севастопольского автодора» до принятия решения о его дальнейшем использовании. Возможно, что где-то при каких-то реставрационных работах возникнет необходимость её уложить обратно. И мы это с удовольствием сделаем».

По проекту реконструкции улицы Советской, покрытие на этом участке дороги планируют заменить на асфальт.  Дальше разбирать брусчатку не планируют. Историческое покрытие необходимо было снять лишь на перекрестке.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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