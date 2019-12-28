Культурный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе станет новым местом притяжения

Такое заявление на итоговой пресс-конференции сделал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Вносить изменения в проект планировки территории ещё возможно, добавил он.

План застройки представят горожанам уже в новом году. Напомним, на территории должны появиться знаковые объекты федерального значения: театр оперы и балета, военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции ведущих российских музеев, театральное училище.

Ещё сих пор идут переговоры с Министерством обороны России, чтобы в кластер вошла территория больше, чем планировалось изначально. По одной из версий, набережная мыса Хрустальный может соединиться с территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Отдельно обсуждается вопрос создания подземной парковки.

Власти Севастополя намерены подготовить большую презентацию, которая будет доступна для изучения всем желающим. Так как, по мнению врио губернатора, эта территория станет точкой роста для города федерального значения, работать над проектом должны специалисты самого высокого уровня.

Проект сейчас проходит экспертизу. А после неё презентацию представят широкому кругу общественности и средствам массовой информации.

фото happiness.tourister.ru

Источник: Вести.Севастополь