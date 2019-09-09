Купальные машины ХIХ века погрузили севастопольцев в историю

На пляже Хрустальный сегодня появились купальные машины. Такие же, как стояли на морских курортах в начале прошлого века. Реконструкция купальных машин стала частью Крымского военно-исторического фестиваля. Он будет проходить в Севастополе до конца недели.

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Эти кабины словно машины времени. Когда они появляются на Хрустальном, вместе с ними на набережную выходят люди в купальных костюмах конца XIX столетия. Чтобы не оскорблять понятия скромности, в пляжную одежду тогда переодевались в домиках на колёсах, потом кабину закатывали в воду, и купальщик мог открыть дверь. А уже после водных процедур человек опять переодевался внутри, поднимал флаг над крышей и персонал пляжа выкатывал купальню обратно на берег.

«Считалось, что женщины с мужчинами не могут вместе отдыхать, поэтому они прятались в купальных машинах, рассказывает Анастасия Леоневская, координатор площадки “Ретро-пляж” Крымского военно-исторического фестиваля. – Но к началу ХХ века уже стали пренебрегать этим правилом, и мы можем видеть на фотографиях, как мужчины с женщинами вместе плещутся в воде».

Но даже в начале ХХ века, чтобы в женщинах оставалась загадка, купальные костюмы шили из тонкой шерсти, она меньше промокала и не так сильно, как одежда из хлопка, облегала силуэт.

«Костюмы уменьшаются, время на всё уменьшается, темп ускоряется, и немножко грустно из-за этого, потому что хочется побольше ретро», – грустит Татьяна Корзникова, гостья фестиваля.

Рядом с романтическими страницами истории – иллюстрация героизма. В этой части Артбухты гостям военно-исторического фестиваля рассказывают про ЭПРОН – экспедицию подводных работ особого назначения.

«Её создали, чтобы поднять золото с “Чёрного принца”, пароходофрегата английского, который затонул во время шторма во время первой обороны Севастополя. Золота, как известно, не нашли, но получили от японцев оборудование водолазное, с которого началась история ЭПРОНа», – рассказывает Андрей Назаренко, координатор площадки “История ЭПРОН” Крымского военно-исторического фестиваля.

В 20-х годах ЭПРОНу удалось поднять подводную лодку «Пеликан», затопленную белогвардейцами при входе в одесскую гавань, эскадренный миноносец «Калиакрия», британскую субмарину Л-55. Спустя почти сто лет водолазы по-прежнему демонстрируют удивительную силу и выносливость. Такой комплект снаряжения весит без малого 80 килограммов. Ненамного легче работать с оборудованием, подающим в водолазное снаряжение воздух.

«С 1914-го года начали такие использовать, но тогда не было электрического привода, поэтому обслуживающий персонал крутил их, – объясняет реконструктор Сергей Назаренко. – Крутят, а водолаз под водой находится, и вот надо два три часа крутить эту помпу, пока водолаз не замёрзнет там или не устанет тоже».

На показательные погружения водолазов собирается несколько сотен человек, а сколько всего севастопольцев и гостей города охватил военно-исторический фестиваль, посчитать просто невозможно.

Передвижной площадкой фестиваля стал салон троллейбуса №10, который идёт по маршруту площадь Нахимова – Камышовая бухта. Внутри пассажиры смогли услышать песни военных лет. А в завершении поездки пассажиров троллейбуса пригласили продолжить знакомство с военной историей на Федюхиных высотах. В субботу там запланирована реконструкция эпизода боевых действий в Афганистане и Второй обороны Севастополя. Работая над ней реконструкторы напоминают, история — это политика, которую уже нельзя исправить. Политика — это история, которую еще можно переписать.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь