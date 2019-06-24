Купаться на двух пляжах в Балаклаве запрещено – Роспотребнадзор

Ограничение на купание на пляжах в Балаклаве не снято, сообщили “Вести – Севастополь” специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым сегодня.

Накануне в средствах массовой информации региона появилась информация о том, что акватория Балаклавской бухты по микробиологическим показателям пришла в норму.

Неделю назад стало известно о пробах воды, не прошедших проверку. Аншлаги “Купаться запрещено” появились на городском пляже Балаклавы на набережной Назукина и Мраморном – он находится напротив. При этом в Роспотребнадзоре напоминают: сами пляжи для посещения не закрыты – на них можно отдыхать.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь