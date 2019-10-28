Курировать Севморпорт будет другой департамент правительства

И.о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, комментируя проект постановления, отметил, что основная деятельность порта – транспортное сообщение, поэтому переподчинение логично. До этого Севморпорт находился в ведении Департамента экономического развития.

«Севастопольский морской порт» будет подчиняться городскому департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В правительстве Севастополя сегодня внесли изменения в устав государственного предприятия.

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