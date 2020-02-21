Курортный потенциал Крыма впервые представлен на выставке в Сербии

21 февраля 2020     20
Курортный потенциал Крыма впервые представлен на выставке в Сербии

Туристов из Сербии приглашают в Крым. Туристический потенциал полуострова был впервые презентован на 42-ой Международной турвыставке “Sajam Turizma”.

Она открылась накануне в Белграде и продлится до 23 февраля. Кроме республики Крым в этом году Россию представляют Калужская, Рязанская, Тверская, Тульская, Тюменская области, Коми, Бурятия, центральный музей Победы и ассоциация “Народные художественные промыслы России”.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова рассказала РИА Новости, что поток российских туристов в Сербию в прошлом году был выше ожидаемого.  А в Крым ученые и общественники из этой страны приезжали на международную научную конференцию “Ялта-1945: уроки истории”, которую на прошлой неделе проводил здесь Совет Федерации.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГТРК “Калуга”

Источник: Вести.Севастополь

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