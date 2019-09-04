Курортный сезон в Севастополе завершится фестивалем виноделия WineFest

28-29 сентября на виноградниках «Золотой Балки» в четвертый раз пройдет Фестиваль урожая и виноделия. Там гости смогут продегустировать вина и сравнить плоды различных винодельческих зон Крыма.
Фестиваль включает в себя деловую программу и гастрономическую.
В рамках деловой повестки представители винодельческих хозяйств на пресс-конференции расскажут о своих проблемах и достижениях. Экспертов винной отрасли пригласят на профессиональную дегустацию. Также 28 сентября в рамках фестиваля пройдет Международный день туризма, где соберутся более 100 представителей туристической отрасли Крыма.
На фестивале ждут не только экспертов в сфере виноделия, но и всех желающих. Для обычных посетителей будет организован «Гастрономический дворик» – это 20 фудкортов с меню на любой вкус.
Самая яркая локация фестиваля – винодавильня, где все желающие смогут попробовать давить виноград ногами.
Впервые на фестивале пройдет международный пленэр, на который приглашены итальянские и российские художники.
По традиции, гостей фестиваля ждут подъёмы на воздушном шаре над виноградниками, а также мастер-классы, конкурсы и интерактивные развлекательные программы для всей семьи. Взрослые смогут оставить своих детей под присмотром аниматоров в игровом центре.
Вечерняя программа первого дня фестиваля завершится исполнением знаменитых оперных арий – приглашены певцы из Италии.
А 29 сентября на главной сцене фестиваля выступит артист, имя которого организаторы пока держат в секрете.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь