Курсантов и преподавателей ЧВВМУ им.Нахимова эвакуировали из-за условного пожара

21 ноября 2019     20
Курсантов и преподавателей ЧВВМУ им

В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова прошли пожарно-технические учения МЧС. По их замыслу, в одном из помещений оперативного контроля на втором этаже произошло возгорание.

 

Площадь условного пожара превысила 70 квадратных метров. После проведенной эвакуации людей, находящихся на объекте, было установлено, что часть учащихся не могут самостоятельно покинуть помещения – огонь и дым отрезали им путь. Из окон на втором и третьем этажах раздаются крики о помощи.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности – третий. В учениях было задействовано 17 единиц специальной техники и более сорока человек личного состава. По заявлению начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Артёма Пилипенко, условный пожар был успешно ликвидирован.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)
ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)

В связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и …


В Крыму причин бить тревогу нет!
В Крыму причин бить тревогу нет!

В этом году осень в Крыму выдалась очень теплой и бедной на осадки. Это привело к тому, что поступления воды …


Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов
Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

К началу декабря в Севастополе завершится ремонт 14 парков и скверов. Один из них – в районе улицы Маринеско проинспектировали …


Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» - балет и драму
Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» – балет и драму

“Щелкунчики” в Севастополе – 31-го декабря за 12 часов до Нового года сказку Гофмана покажут сразу на двух сценах города …


Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний

12:38 Полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на пусковом комплексе в Техасе. © REUTERS …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты