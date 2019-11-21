Курсантов и преподавателей ЧВВМУ им.Нахимова эвакуировали из-за условного пожара

В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова прошли пожарно-технические учения МЧС. По их замыслу, в одном из помещений оперативного контроля на втором этаже произошло возгорание.

Площадь условного пожара превысила 70 квадратных метров. После проведенной эвакуации людей, находящихся на объекте, было установлено, что часть учащихся не могут самостоятельно покинуть помещения – огонь и дым отрезали им путь. Из окон на втором и третьем этажах раздаются крики о помощи.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности – третий. В учениях было задействовано 17 единиц специальной техники и более сорока человек личного состава. По заявлению начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Артёма Пилипенко, условный пожар был успешно ликвидирован.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь