Курсанты ЧВВМУ отправятся в Кронштадт на учебном корабле «Перекоп»

30 июля 2019     14
Курсанты ЧВВМУ отправятся в Кронштадт на учебном корабле «Перекоп»

Курсантам Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и Севастопольского Президентского кадетского училища (филиала Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге) предстоит учебный поход на корабле «Перекоп», входящим в состав Балтийского флота.

Он оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет и боевое вооружение. Для обучения курсантов предусмотрены учебные аудитории, астрономическая палуба и отсек для тренировок по борьбе за живучесть.

«Перекоп» прибыл в Севастополь 4 дня назад из Кронштадта, и перед новым выходом в море его проверяют флагманские специалисты штаба Черноморского флота, сообщает пресс-служба флота. Корабль пополняется топливом, водой и продовольствием.

Как только подготовка будет завершена, «Перекоп» снова отправится в Кронштадт через пролив Гибралтар. Также он должен будет зайти в испанский порт Сеута.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото А. Брического

Источник: Вести.Севастополь

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