Курсанты школы водолазов приняли присягу в Херсонесе

1 февраля 2020     17
Курсанты школы водолазов приняли присягу в Херсонесе

150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ из Севастополя, Крыма и соседних регионов сегодня присягнули на верность Родине. 

Церемония прошла на площади перед Владимирским собором в Херсонесе. Около 800 родственников и знакомых приехали поддержать новобранцев.

Курсанты уже завершили прохождение курса общевойсковой подготовки, а после принятия присяги, начнут обучение по специальностям. В севастопольском объединённом Учебном центре ВМФ готовят водолазов, корабельных коков и специалистов по эксплуатации спасательного и швартовочного оборудования.

Источник: Вести.Севастополь

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