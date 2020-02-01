Курсанты школы водолазов приняли присягу в Херсонесе

150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ из Севастополя, Крыма и соседних регионов сегодня присягнули на верность Родине.

Церемония прошла на площади перед Владимирским собором в Херсонесе. Около 800 родственников и знакомых приехали поддержать новобранцев.

Курсанты уже завершили прохождение курса общевойсковой подготовки, а после принятия присяги, начнут обучение по специальностям. В севастопольском объединённом Учебном центре ВМФ готовят водолазов, корабельных коков и специалистов по эксплуатации спасательного и швартовочного оборудования.

Источник: Вести.Севастополь