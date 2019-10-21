К вечеру в социальных учреждениях Севастополя станет тепло

Сегодня в Севастополе официально начался отопительный сезон. Несмотря на то, что среднесуточная температура превышает положенные +8 градусов, постановлением правительства решено начать включать тепло сначала в социальных учреждениях, а затем и в жилых домах.

Что бы получить тепло, балансодержатель учреждения должен подать заявку в «Теплоэнерго», – сообщил сегодня утром на аппаратном совещании в правительстве вице-губернатор Владимир Базаров.

Врио губернатора Михаил Развожаев предложил не дожидаться заявок и начать отапливать учреждения уже к вечеру.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь