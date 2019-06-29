К главному следователю города можно обратиться лично

Региональное управление Следственного комитета России опубликовало график приёма граждан на ближайший месяц. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Юрий Редькин примет граждан в июле дважды.

11 июля приём пройдет в следственном отделе по Ленинскому району Севастополя по адресу проспект Генерала Острякова, дом 225.

23 июля – в следственном отделе по Балаклавскому району по адресу улица Калича, дом 31.

Также обращения граждан будет рассматривать первый заместитель руководителя управления Иван Тимошенко.

4 июля приём пройдёт в следственном отделе по Нахимовскому району по адресу площадь Ластовая, дом 3.

18 июля – в Гагаринском следственном отделе по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 64.

Общение с населением будет проходить с 9 до 11 часов.

Прежде, чем заявить о своей проблеме, на приём необходимо записаться. Сделать это можно по номерам городского телефона 53-13-17 и 53-13-18.

На приём необходимо обязательно прийти с паспортом.

Источник: Вести.Севастополь