К годовщине Курской битвы в Севастополе открылась выставка танков

14 августа 2019     21
К годовщине Курской битвы в Севастополе открылась выставка танков

Пластилиновый танковый батальон – под стёклами витрин. Необычная выставка открылась в Севастопольском военно-историческом музее ко дню разгрома немецких захватчиков на Курской дуге.

Масштаб моделей произвольный, некоторых деталей и механизмов не хватает, но исторические прообразы танков легко узнаются в работах Алексея Герасимова. Боевые машины Советского Союза, Германии, Великобритании, США, Франции сделаны из скульптурного пластилина и деревянных шпажек, которые придают танкам прочности.

«Вообще военная тематика присутствует в моей деятельности, потому что оба мои прадеда воевали на фронтах. Один защищал Сталинград, другой Ленинград», – рассказывает Алексей.

Год назад школьник начал экспериментировать в этом жанре скульптуры. Под стеклом 28 моделей. Можно проследить эволюцию художника от простых и схематичных изображений стволов, гусениц до тончайших деталей: решёток, антенн.

«Родители автора написали обращение в наш военно-исторический музей-заповедник, – говорит Екатерина Бойко, учёный секретарь музея. – Мы с большим интересом восприняли такой формат выставки и с удовольствием приняли его в нашем культурно-выставочном центре».

В экспозиционном павильоне военно-исторического музея-заповедника как раз сейчас проходит выставка “О мужестве и славе Севастополя”. Пластилиновый танковый батальон удачно дополнил её и сделал понятнее для самых молодых гостей.

По словам работников музея, коллекция Алексея Герасимова может быть использована в качестве передвижной экспозиции и выставляться, например, в школах Севастополя.

Пластилин, конечно, не бронза и не пластмасса. Материал очень мягкий и плавится при температуре чуть выше комнатной. Поэтому сотрудники музея сейчас думают, как сохранить коллекцию в первозданном виде. Есть несколько вариантов, например, залить модели прозрачной полимерной смолой. Но тогда есть угроза, что они деформируются от нагрева. Можно сделать слепок каждой модели и отформовать его в гипсе или же объёмно отсканировать каждый танк и напечатать его на 3-D принтере.

А в оригинальном виде экспозиция проработает до 14-го сентября. Гостей ждут в выставочном центре военно-исторического музея-заповедника на Ленина, 35.  

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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