К годовщине начала Второй Мировой войны в Севастополе пройдут показы военных фильмов

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проводит Дни военного кино, приуроченные к 80-летию со дня начала Второй Мировой войны. В ночь на 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись в Польшу.

С 1 по 14 сентября на территории мемориального комплекса «Малахов курган» севастопольцы и гости города смогут увидеть лучшие отечественные художественные фильмы, посвященные войне. Это федеральный проект «Территория Победы», который проходит по всей стране при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна «Мосфильм» и других киностудий.

В Севастополе фестиваль откроется 1 сентября в 20:00 фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». В 2018 году он получил призы кинопремий «Золотой орел», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон».

6 сентября в 20:00 «Белый тигр» — художественный фильм Карена Шахназарова. Он был снят в 2012 году по мотивам романа Ильи Бояшова «Танкист, или «Белый тигр», а в 2013-ом получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм».

11 сентября в 20:00 – военный боевик Кирилла Белевича «Семь пар нечистых».

13 сентября в 20:00 – художественный фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».

14 сентября зрители увидят фильм «Брестская крепость» Александра Котта с Андреем Мерзликиным в роли лейтенанта Кижеватова.

по материалам Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь