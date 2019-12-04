К двум годам ограничения свободы приговорили водителя автобуса, сбившего женщину

4 декабря 2019     19
К двум годам ограничения свободы приговорили водителя автобуса, сбившего женщину

Ленинский районный суд приговорил водителя автобуса, совершившего ДТП в районе рынка 5-го километра, к ограничению свободы сроком на два года.

Согласившись с позицией обвинения суд признал местного жителя, 1963 года рождения, виновным в нарушении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что в марте этого года водитель пассажирского автобуса выехал на перекрёсток на красный свет и сбил женщину, 1957 года рождения, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Кроме того, транспортное предприятие, сотрудником которого является виновный, выплатит пострадавшей 400 тысяч рублей морального вреда и 60 тысяч рублей в счёт оплаты юридических услуг.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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