К Дню учителя лучшие педагоги Севастополя получат премии

Размер губернаторской премии – 50 тысяч рублей.

На сцене Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского, в преддверии Дня учителя, отметят лучших педагогов города. Им вручат сертификаты на получение губернаторской премии в размере 50 тысяч рублей.

В конкурсе на соискание премии приняли участие 63 учителя, из них победили – 50. Комиссия оценивала результат работы педагога с учащимися за последние три года, а также индивидуальную работу с одарёнными детьми и социально незащищёнными детьми.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь