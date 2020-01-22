К здоровью на велосипеде: пенсионер из Севастополя собрал трицикл

22 января 2020     20
К здоровью на велосипеде: пенсионер из Севастополя собрал трицикл

Пересесть на трехколесный велосипед, чтобы избавиться от болезней и таблеток. Житель Севастополя Усейн Апасов вышел на пенсию и решил, что стоит вести более активный образ  жизни. Собрал новую модель велосипеда и занялся своим здоровьем. И теперь к такому образу жизни приобщает соседей.

Бывшего таксиста Усейна Апасова в районе Красной горки знают так же хорошо, как историю его велосипеда. На трицикл пенсионер пересел, чтобы бороться с болезнями. От сидячего образа жизни они появились у мужчины на рубеже 7-ого десятка лет.

«Он помолодел лет на 10, как стал ездить, – говорит сосед Леонид Погребной. – Нам предлагает тоже заняться этим делом».

Проработав 20 лет в извозе, за рулём машины, Усейн Апасов весил больше ста килограммов. Тогда выбрал для себя новое средство передвижения – на мускульной тяге.

 

Кажется, что ехать на трицикле даже легче, чем на двухколёсном велосипеде. На самом деле немного труднее, ведь собран он из двух взрослых и 3 детских велосипедов.

Сделал его пенсионер своими руками по схемам из интернета. Вместо седла поставил сиденье. Но не ради комфорта.

«Если я еду на двухколёсном велосипеде, то нагрузка у меня на руки, на позвоночник. Здесь же у меня позвоночник разгружен- объясняет сам Усейн Апасов, – но самое важное, что у меня ноги приподняты, и циркуляция крови в малом тазу идёт по-другому”.

Дорогу к здоровью Усейну подсказала жена. Она 11 лет практикует йогу. И убедила мужа для начала проходить 300 ступеней на пути к дому.

«Он каждый день два раза в день спускается и поднимается по ступенькам. В любую погоду: и зимой, и летом, и когда дождь. Даже иногда я хочу его не пустить, а он всё равно идёт», – рассказывает Февзие Апасова.

И это в дополнение к 15-километровой поездке на трицикле. Пенсионер считает, что нагрузки помогли ему отказаться от таблеток.

 

«Лекарства что-то лечат, а что-то, наверное, и портят, потому что это нагрузка идёт на печень, на почки», – считает Усейн Апасов.

За два года занятий пенсионер стал районной знаменитостью. И этому рад. По примеру 71-летнего Усейна Апасова и другие соседи стали регулярно выходить на прогулки и укреплять здоровье.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя и бизнес обсудили направления взаимодействия
Правительство Севастополя и бизнес обсудили направления взаимодействия

В центре поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» состоялся форум «Взаимодействие с инвесторами и поддержка МСП», в ходе которого …


Дональд Трамп присоединился к акции Хирурга и пообещал посадить триллион деревьев (ВИДЕО)
Дональд Трамп присоединился к акции Хирурга и пообещал посадить триллион деревьев (ВИДЕО)

«Ночные Волки  обращаются к американским байкерам с просьбой поддержать президента США в столь доброй инициативе! Мы не обещаем посадить триллион деревьев, …


Группа «Тургенев-band» презентовала новый альбом песен о Крыме, море и лете
Группа «Тургенев-band» презентовала новый альбом песен о Крыме, море и лете

Севастопольская группа «Тургенев- band» презентовала свой первый студийный альбом. Коллектив существует почти 20 лет, за это время было написано несколько …


Вести Севастополь 22.01.2020
Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В новый год с новой техникой. Севастопольскому управлению МЧС подарили два новых катера и автолестницу. – …


Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова

Совет федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия Волкова. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты