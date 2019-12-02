К Международному дню инвалидов в Севастополе готовят несколько акций

Концерт, поздравления от друзей, угощения от спонсоров и кино – такова программа завтрашнего мероприятия в Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания, посвященного международному дню инвалидов.

Ежегодно в этот день сотрудники центра социального обслуживания готовят праздник для своих подопечных. Об этом Вести ФМ рассказала организатор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Лариса Семёнова.

«Народный ансамбль «Ремикс» культурного комплекса «Корабел», а также младшая группа «Полярики» приезжают к нам в гости и дают концерт. Придут работники библиотеки им. Толстого, мы дружим с ними давно. Директор вручит ребятам грамоты за участие в разных мероприятиях. А потом сладкий стол – мы поработали со спонсорами, и у нас есть, чем угостить ребят. А после обеда – кино в кинотеатре «Москва», – описала программу Лариса Семенова.

Она также рассказала, что отметить международный день инвалида представители центра смогут в Херсонесе. В Малом выставочном зале здания античной истории Херсонесского музея начнет работу выставка «Добрых рук мастерство», приуроченная к международному дню инвалидов. Торжественная церемония открытия выставки состоится в 13:00 при участии артистов инклюзивного театра «Рондо» Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания. Сама выставка продлится до 18 декабря. На экспозиции вы сможете увидеть творческие работы, выполненные в различных техниках: вышивка бисером, аппликация, авторские сумки, игрушки из разнообразных материалов, картины и другие предметы декоративно-прикладного искусства.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь