К мировому флешмобу «Тетрис Челлендж» присоединились спасатели Судака

24 октября 2019     13
К мировому флешмобу «Тетрис Челлендж» присоединились спасатели Судака

Ради фотографии сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» выложили содержимое машины аварийной службы в виде блоков игры «Тетрис» перпендикулярно или параллельно друг другу и сами легли рядом.

Этот флешмоб, зародившийся в начале сентября в Швейцарии, уже приобрел мировую популярность. Его главная идея – показать содержимое машин экстренных служб: спасателей, пожарных, скорой помощи, полицейских.

«В акции уже участвовали представители российских экстренных служб из разных регионов. И вот наши спасатели из Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» дали старт флешмобу «Тетрис челлендж» в Крыму», — сказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Хотя еще в конце сентября такую композицию создали строители трасса «Таврида», показав содержимое своего дорожного автомобиля.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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