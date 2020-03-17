К обмелению водоемов в районе Терновки может быть причастен житель Москвы

Севприроднадзор установил собственника участка на реке Ай-Тодорка, где в районе русла реки возводят здание. Им оказался житель Москвы.

Сейчас в его отношении проводят административное расследование по статье о нарушении режима ведения хозяйственной деятельности в прибрежной полосе, сообщили в Севприроднадзоре. По информации ведомства, на данный момент собственник работы на участке приостановил, но при этом демонтировать постройку тоже не торопится.

19 февраля съемочная группа “Вести-Севастополь” по просьбам жителей выехала в с. Терновка. Люди сообщили журналистам, что в результате строительства здания в прибрежной полосе, в долине началось обмеление водоёмов. Совместный выездной приём граждан по этой проблеме провели сотрудники природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Выяснилось, что территория вместе с участком реки и озером была передана в частные руки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь