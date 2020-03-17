К обмелению водоемов в районе Терновки может быть причастен житель Москвы

17 марта 2020     14
К обмелению водоемов в районе Терновки может быть причастен житель Москвы

Севприроднадзор установил собственника участка на реке Ай-Тодорка, где в районе русла реки возводят здание. Им оказался житель Москвы.

Сейчас в его отношении проводят административное расследование по статье о нарушении режима ведения хозяйственной деятельности в прибрежной полосе, сообщили в Севприроднадзоре. По информации ведомства, на данный момент собственник работы на участке приостановил, но при этом демонтировать постройку тоже не торопится.

19 февраля съемочная группа “Вести-Севастополь” по просьбам жителей выехала в с. Терновка. Люди сообщили журналистам, что в результате строительства здания в прибрежной полосе, в долине началось обмеление водоёмов. Совместный выездной приём граждан по этой проблеме провели сотрудники природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Выяснилось, что территория вместе с участком реки и озером была передана в частные руки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 17.03.2020
Вести Севастополь 17.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Как коронавирус повлиял на работу учебных заведений. В правительстве Севастополя озвучили график работы. – Бесплатные автобусы …


Медицинские вузы начали приём документов
Медицинские вузы начали приём документов

В Севастополе начат прием документов по целевым направлениям в медицинские вузы. Медицинские вузы начали прием документов на целевое обучение по …


В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с
В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с

Днем 18 марта и ночью 19-го в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достигать 20-25 м/с. В Севастополе …


К обмелению водоемов в районе Терновки может быть причастен житель Москвы
К обмелению водоемов в районе Терновки может быть причастен житель Москвы

Севприроднадзор установил собственника участка на реке Ай-Тодорка, где в районе русла реки возводят здание. Им оказался житель Москвы. Сейчас в …


Началось строительство нового корпуса севастопольской школы №37
Началось строительство нового корпуса севастопольской школы №37

Севастопольская школа № 37 готовится перейти на обучение в одну смену. Сделать это позволит строительство нового корпуса для начальной школы. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты