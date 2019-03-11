В Севастополе готовится к открытию новый IT-технопарк

11 марта 2019     88
В Севастополе к открытию готовится новый IT-технопарк

Первые три этажа главного здания севастопольского IT-технопарка будут заселены резидентами в апреле текущего года. Об этом журналистам заявил исполнительный директор технопарка Олег Королев.

«В апреле планируем запустить первые три этажа главного корпуса IT-технопарка. На 95% закончено проектирование всех инженерных сетей. Идут строительно-монтажные работы. Еще два корпуса также находятся в реконструкции, в одном из них будет бизнес-инкубатор», – сказал Королев.

Он отметил, что Севастополь находится под западными санкциями. «В этой связи мы планируем привлекать резидентов из стран Азии, возможно, из Северной Африки и Турции. Технопарк в основном ориентирован на резидентов стран СНГ, а также на такие российские города, как Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург», – пояснил Королев.

5 октября 2018 года заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов заявил о том, что в Севастополе в отдельном высотном здании на площади 7 тысяч квадратных метров будет создан IT-технопарк. В нем будут расположены различные офисные пространства, многофункциональные конференц-залы, специфическая инфраструктура для IT-компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения.

28 мая 2018 года на тот момент директор департамента экономического развития правительства города Андрей Саносян заявил о том, что открытие первой очереди IT-технопарка в Севастополе запланировано на сентябрь. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей.

Контракт с инвестором из Санкт-Петербурга относительного создания IT-технопарка был подписан правительством города в рамках 22-го международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

 
new-sebastopol.com




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