К поискам пропавшей 5-летней девочки подключились волонтёры

13 ноября 2019     16
К поискам пропавшей 5-летней девочки подключились волонтёры

В село Кропоткино едут добровольцы из Крыма и других регионов Южного Федерального округа.

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» присоединился к поискам 5-летней Даши Пилипенко, пропавшей в Раздольненском районе Крыма, сообщают волонтёры в соцсетях.

Добровольцы из Крыма и других регионов Южного Федерального округа выезжают в район поиска. Штаб операции расположен в селе Кропоткино Раздольненского района, по адресу: улица Гагарина, 20.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: vk.com/lizaalert_krum

Источник: Вести.Севастополь

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