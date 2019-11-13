К поискам пропавшей 5-летней девочки подключились волонтёры

В село Кропоткино едут добровольцы из Крыма и других регионов Южного Федерального округа.
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» присоединился к поискам 5-летней Даши Пилипенко, пропавшей в Раздольненском районе Крыма, сообщают волонтёры в соцсетях.
Добровольцы из Крыма и других регионов Южного Федерального округа выезжают в район поиска. Штаб операции расположен в селе Кропоткино Раздольненского района, по адресу: улица Гагарина, 20.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: vk.com/lizaalert_krum
Источник: Вести.Севастополь