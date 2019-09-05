К сбору устриц приступили в бухте Ласпи

5 сентября 2019     12
К сбору устриц приступили в бухте Ласпи

Местная ферма существует 13 лет, но активно развиваться она начала в этом году, когда выиграла новый большой тендер.

Сейчас там растет 500 тысяч устриц. После вылова водолазы доставляют их на ферму, где продукцию сортируют, и хранят в специальных бассейнах с температурой от трёх до пяти градусов. Когда устрицы впадают в анабиоз, их бережно перекладывают в контейнеры с ультрафиолетовыми лучами для транспортировки. Эти устрицы поставляют не только во все рестораны Крыма, но и по специальным заказам. Качество севастопольских устриц ценят высоко благодаря условиям, в которых их выращивают.

«Устрица у нас двух видов – французская (триплоид) и «хасанка» – её мы закупаем во Владивостоке. Здесь хорошие условия: позволяют глубины, и нету внешних загрязнителей никаких. Здесь нет ни заводов, ничего, что может загрязнять воду», – рассказывает управляющий устричной фермой Сергей Головин.

В Севастополе сейчас обсуждают новый способ развития предприятий аквакультуры. Предприниматели, которые выращивают мидий и устриц, и представители департамента сельского хозяйства сошлись во мнении, что для этой отрасли в регионе нужно создать общую инфраструктуру. Сейчас власти города выбирают место, где разместить береговую базу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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