К севастопольским гидробиологам приехали коллеги из Индии

20 ноября 2019     18
К севастопольским гидробиологам приехали коллеги из Индии

Группа индийских учёных с рабочим визитом посетила Институт биологии южных морей.

Делегация факультета физики университета Аннамалай, профессор Рамадосс Венкатачалапати и научный сотрудник Гуганатан Логанатан, ознакомились с оборудованием центра коллективного пользования «Спектрометрия хроматография». Сотрудничество севастопольских и индийских исследователей продолжается второй год.

«Мы уже оценили концентрацию микропластика в районе Севастополя и пришли к выводу, что в целом – бухты Севастополя соответствуют нормам, показатели ненамного выше, чем в Средиземном море», – рассказал начальник отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН Владимир Муханов.

Кроме исследований в Чёрном море, учёные совместно работают в Бенгальском заливе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН

Источник: Вести.Севастополь

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