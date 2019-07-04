К учениям НАТО в Черном море присоединился французский корабль-разведчик

Корабль «Dupuy de Lôme» ВМС Франции, который называют шпионом нового поколения, вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости Крым.

Он оснащен двумя навигационными РЛС, станциями спутниковых систем связи, станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации и предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

Корабль прибыл для участия в масштабных учениях Украины и стран НАТО «Sea Breeze». В них также задействованы 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава.

Черноморский флот следит за тем, что происходит на учениях. Корабли, авиация и ПВО Южного военного округа отрабатывают взаимодействие и проводят свои тренировки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта korabley.net

Источник: Вести.Севастополь