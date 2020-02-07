К юбилею Победы все ветераны Великой Отечественной получат по 75 тысяч рублей

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Единовременные выплаты будут производиться в апреле и мае 2020 года и предусмотрены для граждан России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, Латвии, Литвы и Эстонии.

Инвалидам, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам инвалидов ВОВ – выплатят по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто – по 50 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь