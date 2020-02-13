К юбилею Победы севастопольский художник напишет портреты ветеранов

Запечатлеть на холсте участников войны решил севастопольский художник Сергей Шевченко. На его новой картине будет изображена колонна ветеранов на параде Победы, которых приветствуют жители и гости города. Один из них – полковник в отставке, участник штурма Сапун-горы 1944 года, Иван Иванович Патук. Сегодня он посетил мастерскую художника.

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Старший мичман Сергей Шевченко служит на Черноморском флоте 34 года. Но в Севастополе он больше известен как художник. Для автора полутора тысяч портретов, пейзажей, исторических и батальных полотен ветераны Великой Отечественной – отдельная тема для творчества.

«Картину задумал давно, лет пять назад решил писать. На этой картине хотел объединить всех ветеранов города Севастополя. Но, естественно, всех на одну картину не поместишь. Поэтому основных ветеранов, участников войны захотелось запечатлеть на этой картине», – рассказывает народный художник Крыма старший мичман Черноморского флота Сергей Шевченко.

Сегодня у художника особенный день. Портрет с натуры – в мастерской Иван Иванович Патук, участник освобождения Севастополя. На фронте с первых дней войны, сразу после окончания Харьковского пехотного училища. Сражался на Юго-западном направлении, был тяжёло ранен, но все равно продолжил службу на Кавказе, затем в Крыму. Здесь Иван Иванович командовал разведывательным батальоном. Перед штурмом Сапун-горы он и его бойцы уточняли расположение огневых точек, окопов, артиллерии и инженерных заграждений.

«Тут, непосредственно на Сапун-горе, как крепость. Один на одном немцы сидели и в глубину, и по фронту. И оснащение, и вооружение сильнейшее. Обеспечение в обороне было высшего класса. Я всю войну прошёл, такое упорство только на Сапун-горе было», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Севастополя Иван Патук.

В этом году ветерану исполнится 98 лет. В таком преклонном возрасте сложно позировать перед мольбертом в тяжёлой парадной форме, но Иван Иванович с испытанием справился.

«Два года назад мы были в Москве, я его возила в Москву. Не на парад, нужно было интервью записать на Красной площади. И он перенёс. Мобилизовался и перенёс», – говорит дочь Ивана Патука Валентина Савушкина.

Теперь в коллекции художника будет портрет ветерана. А большое полотно, посвящённое юбилею Победы, должно быть готово в конце апреля. Картину размером три на полтора метра выставят в Доме офицеров флота.

Дмитрий Туркин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь