К юбилею Чехова выпущены сувенирные марки

29 января 2020     16
К юбилею Чехова выпущены сувенирные марки

АО «Марка» и музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» выпустили филателистическую продукцию, посвященную 160-летию со дня рождения писателя.

На сувенирной марке-виньетке – иллюстрации А. Пластова к самым известным рассказам Чехова. На других знаках почтовой оплаты – виды музея-заповедника «Мелихово», там надеются, что марки будут способствовать популяризации музея как в России, так и в мире.

   

В 2010 году, когда праздновали 150-летие со дня рождения писателя, филателисты также смогли пополнить свои коллекции двумя почтовыми блоками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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