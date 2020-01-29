К юбилею Чехова выпущены сувенирные марки

АО «Марка» и музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» выпустили филателистическую продукцию, посвященную 160-летию со дня рождения писателя.

На сувенирной марке-виньетке – иллюстрации А. Пластова к самым известным рассказам Чехова. На других знаках почтовой оплаты – виды музея-заповедника «Мелихово», там надеются, что марки будут способствовать популяризации музея как в России, так и в мире.

В 2010 году, когда праздновали 150-летие со дня рождения писателя, филателисты также смогли пополнить свои коллекции двумя почтовыми блоками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь