К 160-й годовщине реконструкторы воссоздадут ход Альминского сражения

25 сентября 2019     13
К 160-й годовщине реконструкторы воссоздадут ход Альминского сражения

В Бахчисарайском районе 29 сентября состоится реконструкция первого и одного из самых трагичных боёв Крымской войны.

У реки Альма, на мемориальном поле пройдёт фестиваль «Альминское дело». Военные историки со всей России приедут в район села Вилино для того, чтобы в деталях воссоздать события 8-го сентября 1854-го года.

В этот день войска князя Меньшикова оказали противостояние силам англо-франко-турецкой коалиции. Русское войско в ходе битвы оставило стратегические высоты, чем в последствии воспользовались захватчики. Неприятель передислоцировал артиллерию и начал атаковать защитников с флангов.

«А причины поражения в этой битве – грубейшие тактические ошибки, которые допустило командование. Мы, как реконструкторы, проводя на месте этого сражения реконструкцию каждый год, естественно, знаем диспозицию: где англичане были, где французы, где русские войска. Ну и там на месте хорошо видно, где находятся господствующие высоты, а где наступали союзники», – рассказывает представитель военно-исторического клуба «Гренада» Евгений Батманов.

После батальной части фестиваля гости смогут посетить лагерь реконструкторов и узнать, как выглядело снаряжение, обмундирование и окунуться в быт середины девятнадцатого века.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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