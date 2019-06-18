Лавандовое поле площадью в 100 гектар зацвело в Крыму

18 июня 2019     23
Лавандовое поле площадью в 100 гектар зацвело в Крыму

В Крыму в Бахчисарайском районе на огромном поле общей площадью более 100 гектаров распустилась лаванда.

Поле будет цвести ещё неделю-полторы, после чего цветы лаванды будут убраны и переработаны в эфирное масло, которое используют в косметических и лечебных целях.

Источник: Вести.Севастополь

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