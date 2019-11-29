Лавирование во дворах: за какое время машины экстренных служб прибывают на вызов?

Машины скорой помощи на дорогах Севастополя пропускают значительно лучше, чем в других регионах России, заявила главврач городского Центра экстренной медицинской помощи Татьяна Стульба. Но бесценное время врачи теряют во дворах, когда пытаются добраться до подъездов.

Вместе с бригадами скорой помощи и МЧС наша съемочная группа проехала по улицам города в час пик и узнала, что мешает добраться по вызову вовремя, и какие участки самые проблемные.

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По нужному адресу бригада скорой помощи приехала, но доставить врачей прямо до подъезда водитель не сможет. Всё из-за припаркованных на пожарных проездах автомобилей: водители оставляют их в неположенных местах, даже несмотря на запрещающие знаки.

На участках стихийной парковки, таких как на Кесаева, 1, теряют до 60% времени, рассказывает водитель скорой Сергей Зинченко. Если вызов экстренный, доставить бригаду он должен за 20 минут, не зависимо от того, где ожидает пациент: в километре или двадцати от подстанции. Одна из самых проблемных точек – улица Лиговская.

«Подъезд к 35-ому, 33-ому дому, посмотрите, как можно сюда подъехать?- возмущается Сергей Зинченко. – Здесь перекресток, но здесь люди просто понаставили машин». «Мы вынуждены 200-500 метров бежать с оборудованием, бежать с нашими жёлтыми чемоданами, но это опять-таки увеличивает время доезда, мы же идем на беду, мы же идем, когда что-то случилось», – добавляет Татьяна Стульба, главный врач “Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.

И если пациента нужно будет госпитализировать, на носилках его понесут через весь двор. В городе расстояние небольшое – несколько метров, в садовых товариществах порой приходится преодолевать пешком километры.

Здесь арка не позволяет проехать машине, в другом месте – разбитая просёлочная дорога.

«Максимум 15-20 километров в час, в зависимости от состояния дороги, – говорит водитель – Если дорога позволяет, стараемся ехать быстрее, но опять хочется же сохранить техническое состояние машины».

До места назначения все равно не доезжаем. Узкая дорога заблокирована автомобилем. По закону, экстренные службы имеют право идти на таран, но делать это, чтобы сохранить спасающий жизни автомобиль, решаются только в самых крайних случаях.

В мае такой наступил для бригады пожарных. В доме по адресу Героев Бреста, 49 пламя охватило одну из квартир. Спасатели приехали вовремя – через 9 минут после вызова, но добраться до очага возгорания долго не могли из-за припаркованных машин. Вся бытовая техника взорвалась, а квартира полностью сгорела. Пошли на таран и спасти человека который находился на балконе все-таки успели. Но судебные разбирательства с водителями автомобилей идут до сих пор.

В этот раз – пожар в общежитии лишь легенда учений. Но спасатели тоже теряют драгоценное время. Вместо того, чтобы тушить пламя и спасать людей, работают штурманами. Автомобиль не зацепили чудом, зазор всего сантиметр.

«Еще больше техника есть – автолестницы, они немножко габаритнее плюс еще нужно место для их развертывания, для того, чтобы спустить человека с высоких этажей», – говорит Дмитрий Черножуков, заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Севастополю.

Согласно данным Крымстата, в Севастополе 102 тысячи автомобилистов, при этом парковочных мест 3 тысячи 393 – сообщает сайт правительства, это значит, что на 35 автомобилей в городе всего 1 парковочное место. В таких условиях водителям всегда нужно быть готовыми оперативно переставить свое транспортное средство, ведь скорая помощь или пожарная машина, у экипажа которой счет идёт на минуты, может заехать во двор в любой момент.

Алёна Давыдова, Антон Кузнецов, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь