Лагерь "Берег" в Крыму закрыт из-за вспышки острой кишечной инфекции

16 детей с острой кишечной инфекцией отправлены на лечение из оздоровительного лагеря “Берег”, расположенного в Алуште. Работа лагеря временно приостановлена, сообщила пресс-служба управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

20 июля в Роспотребнадзор поступила информация о нескольких случаях заболевания детей. Сотрудники алуштинской горбольницы и специалисты министерства здравоохранения Крыма выехали в лагерь для проведения медосмотра.

В ходе осмотра было проверено 652 ребенка. Диагноз острый гастроэнтерит поставлен 16 из них. 10 детей госпитализировали, 6 направили на лечение по месту жительства.

На данный момент все дети выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.

«В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег», а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока (ИП «Тезина Л.С.»)», – говорится в сообщении.

В лагере проводятся исследования по установлению источника инфекции и факторов передачи.

Ранее в детском лагере “Лучистый” в Евпатории отравилось 52 ребенка и пять взрослых. Их поразил норовирус – это разновидность кишечной инфекции. В Роспотребнадзоре установили, что носителями вируса были работники столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы привело к тому, что вирус попал в салат, который в тот день ели ребята, приехавшие на отдых в Крым из Татарстана, и присматривавшие за ними вожатые.

Фото: dol-bereg.ru

Источник: Вести.Севастополь