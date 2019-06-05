Лагеря "Ласпи" и «Горный» пока не могут принять детей

5 июня 2019     12
Лагеря "Ласпи" и «Горный» пока не могут принять детей

Оба центра все еще не получили санитарно-эпидемиологическое заключение.

В «Ласпи» до сих пор полностью не устранены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, выявленные раньше, сообщает пресс-служба прокуратуры. В детском оздоровительном центре не хватает работников: в штатном расписании есть незакрытые вакансии. В медицинском блоке выявлены нарушения условий хранения медикаментов, он недоукомплектован лекарствами.

В лагере “Горный” из 7 корпусов, которые должны были возвести к началу этого летнего сезона, построены только 2. С территории лагеря не вывезен строительный мусор. В результате выявленных нарушений открытие 1-й смены в «Ласпи» и «Горном» перенесено на более поздний срок.

За некачественную подготовку детских лагерей к летнему сезону глава Департамента образования Игорь Белозёров на заседании правительства в понедельник, 3 июня получил дисциплинарное взыскание.

 

Источник: Вести Севастополя

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