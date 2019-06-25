Лайнер "Князь Владимир" будет ходить до Сухума

25 июня 2019     30
Лайнер "Князь Владимир" будет ходить до Сухума

Круизную линию лайнера “Князь Владимир” планируют продлить до Сухума, столицы Абхазии, сообщил генеральный директор компании “Черноморские круизы” Виктор Глуховщенко.

«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи… она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность», – цитирует Глуховщенко информационное агентство РИА Новости.

Ранее стало известно, что оператором черноморских круизов прорабатывается возможность захода судна в турецкие порты в межсезонье. Это направление планируется сделать сугубо коммерческим.

Источник: Вести.Севастополь

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