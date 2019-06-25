Лайнер "Князь Владимир" будет ходить до Сухума

Круизную линию лайнера “Князь Владимир” планируют продлить до Сухума, столицы Абхазии, сообщил генеральный директор компании “Черноморские круизы” Виктор Глуховщенко.
«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи… она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность», – цитирует Глуховщенко информационное агентство РИА Новости.
Ранее стало известно, что оператором черноморских круизов прорабатывается возможность захода судна в турецкие порты в межсезонье. Это направление планируется сделать сугубо коммерческим.
Источник: Вести.Севастополь