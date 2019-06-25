Лайнер "Князь Владимир" будет ходить до Сухума

Ранее стало известно, что оператором черноморских круизов прорабатывается возможность захода судна в турецкие порты в межсезонье. Это направление планируется сделать сугубо коммерческим.

«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи… она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность», – цитирует Глуховщенко информационное агентство РИА Новости .

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