Лайнер "Князь Владимир" увеличит сезон навигации в 2020 году

29 августа 2019     19
Лайнер "Князь Владимир" увеличит сезон навигации в 2020 году

Единственный в Чёрном море российский круизный лайнер “Князь Владимир” увеличит навигацию с 1 марта по октябрь 2020 года, сообщает Российская газета. В текущем году теплоход отправился в навигацию 12 мая.

Специально для периода межсезонья на лайнере оборудуют бассейны с подогревом и доработают пассажирские каюты. При этом маршрут “Князя Владимира” удлинят до порта Сухуми.

Круизами по Черному морю заинтересовались туроператоры китайского города Чанту. Прежде, чем начать продавать путевки на борт 9-палубного лайнера, они хотят своими глазами увидеть теплоход и побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте.

Теплоход “Князь Владимир” был построен в 1971 году и носил имя Roy Star. В 2017 году Россия купила его для возобновления круизов по Черному морю и переименовала. За три сезона лайнер успел совершить уже больше 40 рейсов.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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