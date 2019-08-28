Лебединое озеро в Евпатории станет полноценным туристическим объектом

В Евпатории планируют создать новый туристический маршрут к озеру, в котором круглый год живут лебеди, сообщил туристический портал Крыма.
Озеро находится вдоль трассы Симферополь – Евпатория и уже успело стать популярным местом у туристов, однако территория вокруг него не оборудована для отдыха.
«Проект способствует благоустройству территории озера, улучшению окружающей среды, сохранению популяции лебедей и других птиц, обитающих на озере Сасык-Сиваш в Евпатории», – рассказали Евпаторийском культурно-этнографическом центре “Малый Иерусалим”.
В рамках проекта у озера планируется сделать парковку, установить кормушки, поставить скамейки, беседки и биотуалеты. Всего проект предусматривает благоустройство участка размером более 7 тысяч квадратных метров.
Разрешение о размещение объектов на муниципальных землях уже согласовали три ведосмтва, на очереди еще пять. Если проект будет поддержан, в Крыму появится новый туристический маршрут.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь