Левую полосу на Большой Морской закроют для движения

5 ноября 2019     16
Левую полосу на Большой Морской закроют для движения

7 ноября проезжая часть улицы Большой Морской наполовину сузится: для движения будет закрыта вся левая полоса до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, об этом сегодня сообщил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. Такие неудобства для водителей связаны с начавшейся реконструкцией улицы. Сначала для пешеходов закрыли нечетную сторону, а теперь возникла необходимость перекрыть и проезжую часть. 

Светофор на ул. Адмирала Октябрьского, на который ляжет большая нагрузка, можно миновать по маршруту: спуск Шестакова – ул. Суворова –  ул. Сергеева-Ценского – Корабельная сторона Севастополя. Водителей просят выбирать пути объезда и самой Большой Морской. 

Также не будет кругового движения на площади Лазарева, водители смогут лишь поворачивать с ул. Генерала Петрова направо. Чтобы на Большой Морской не возникали заторы, решено снять ограничение и сделать бесплатными часть парковок на улицах Центрального холма: на спуске Шестакова от дома №1 на подъем в сторону дома №18 по ул. Суворова; на ул. Одесской в районе Центрального рынка. На ул. Маяковская вводится одностороннее движение транспортных средств по направлению в сторону ул. Синявина. Теперь можно парковаться по обеим сторонам дороги, а также на всем протяжении дороги ул. Партизанская в районе Центрального рынка. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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