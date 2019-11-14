Лесной пожар в Симферопольском районе тушат с вертолёта

Специалисты противопожарной службы Республики Крым продолжают тушение лесного пожара в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве в Симферопольском районе.

Возгорание возникло в 13:30 14 ноября. На место были направлены огнеборцы, а в 16:20 им на помощь вылетел вертолёт МИ-8, оборудованный водосливом на 3,5 тонны, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Тушение осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и труднопроходимой местностью. Сейчас на месте работают 112 человек и 25 единиц техники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь