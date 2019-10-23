Лестницу, которую ждали с 1937 года, строят в Георгиевской балке

Пока ещё жильцам четырёх многоэтажных домов приходится идти к остановке шесть километров пешком или сокращать путь по горной тропе, через овраг.

Дома по улице Георгиевская балка были построены в 1937 году для работников Севастопольской ГРЭС. Всё это время добраться до них было непросто. Проект строительства лестницы стал победителем грантового конкурса, в рамках которого получил финансирование в размере порядка трёх миллионов рублей.

Новая обходная лестница позволит жителям быстрее и безопаснее добираться до школы, детского сада, остановки транспорта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: правительство Севастополя

Источник: Вести.Севастополь