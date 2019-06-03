Летний кинотеатр открылся в парке Ахматовой

3 июня 2019     4
Летний кинотеатр открылся в парке Ахматовой

В парке Ахматовой заработал летний кинотеатр. В нём можно смотреть фильмы под открытым небом на площадке вместимостью до 350 зрителей. В день два сеанса без перерыва, мультфильм для детей и кинолента для взрослых.

В расписании – только фильмы российского и советского производства. Время начала сеансов варьируется.((24 сек))

«Мы зависим от Солнца. Вот сейчас это в 20:30 – начало сеансов. В дальнейшем, если будет темнеть позже, может быть, будем начинать в 21. Ну и соответственно, когда будет августа-сентябрь, будем начинать раньше – с 20 часов, может быть, с 19:30», – сказал Дмитрий Гарнега, директор ГАУКС “Севастополь кино”.

Летний кинотеатр не работает по понедельникам и в дождь. Осенью кинопоказы продолжатся, пока температура на открытой площадке будет комфортной для зрителей. В прошлом году кинотеатр в парке Ахматовой работал до ноября.

Источник: Вести Севастополя

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