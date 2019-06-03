Летний период обучения стартовал на Черноморском флоте

3 июня 2019    
Летний период обучения стартовал на Черноморском флоте

Сегодня на кораблях и в воинских частях Черноморского флота стартовал летний период обучения. На плацу 810-ой бригады морской пехоты командующий Игорь Осипов подвел итоги зимнего периода, а также поощрил лучших военнослужащих.

В течение зимнего периода корабли и суда Черноморского флота решали боевые задачи в дальней морской зоне. Четко выполняли все указания береговые войска и морская авиация. И по указу президента в прошлом году бригаде присвоено почетное звание – гвардейская.

На летний период стоит новая задача. Морским пехотинцам предстоит участие в стратегических командно-штабных учениях. А также в тактических учениях на дальнем полигоне “Опук” совместно со 126-ой отдельной бригадой береговой обороны.

«Здесь мы покажем на этих учениях то, чего мы достигли в летнем периоде обучения. Будем совершенствовать те навыки, которые были получены личным составом бригады в зимнем периоде обучения. Соответственно гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты очередной раз докажет и подтвердит, что она является гвардией флота», – сказал Сергей Кенс, командир 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

В конце апреля навыки уже проверили на контрольных занятиях. Комиссия командующего Черноморским флотом проверила бригаду морской пехоты по всем необходимым показателям. И оценила ее как боеспособную.

Источник: Вести Севастополя

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