Летом возобновятся прямые авиаперелеты в Крым из 24 городов России

С начала июня Nordwind откроет прямые рейсы в Крым из 24 городов. Третий год подряд авиакомпания становится лидером по числу открытых из Симферополя направлений.

Этим летом станет в два раза больше рейсов в Крым из Волгограда, Кирова и Ульяновска, в полтора раза чаще будут летать самолеты из Белгорода и Нижнекамска.

Четыре раза в неделю поставлены рейсы из Казани и Красноярска, три – из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы.

Дважды в неделю самолеты Nordwind будут летать в Симферополь из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска. Раз в неделю – из Саратова и Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска. Билеты уже есть в продаже.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь