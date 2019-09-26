Летчики Северного флота будут отрабатывать в Крыму посадку на имитатор палубы авианосца

Перелет 2 500 километров из Мурманской области в Республику Крым совершили летчики Северного флота. Экипажи самолетов МиГ-29К будут отрабатывать на полуострове технику взлёта и посадки на наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА).

Это имитатор палубы авианосца. Он представляет собой стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы совпадают с габаритами полетной палубы авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Как сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России, сначала экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке, а потом начнутся полеты с тренировочного комплекса. В общей сложности летчики проведут в Крыму месяц.

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Источник: Вести.Севастополь