Лечить онкологию севастопольцы едут в другие регионы

30 тысяч севастопольцев получили с начала этого года медицинскую помощь по полису ОМС за пределами региона. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила сегодня директор севастопольского фонда ОМС Татьяна Гроздова. Она уточнила, что чаще всего горожане уезжают лечить онкологические заболевания. В свою очередь Севастополь получает средства за лечение иногородних пациентов. К нам приезжают за высокотехнологичной помощью в сфере урологии и ортопедии. Одна только первая городская больница за 8 месяцев получила 41 млн рублей.

«Наши граждане выезжают как на оказание высокотехнологической медицинской помощи. Её стало больше оказываться нашим гражданам, в тех случаях, когда у себя мы её не делаем. Увеличилось количество пациентов, которые уезжают для получения специализированной медицинской помощи. Им не имеют права отказать – будь то экстренный случай или плановый. На первом месте это онкология. На втором месте – акушерство и гинекология, педиатрия. Основной поставщик финансов, которые мы передаём, это Крым», – сообщила директор ОМС.

Сегодня на пленарном заседании в двух чтениях был принят закон об увеличении бюджетного фонда обязательного медицинского страхования более, чем на 15 миллионов рублей. Эти средства фонд потратит на закупку оборудования и оплату повышения квалификации медицинских работников.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь