Ливень парализовал жизнь Севастополя. Видео

Жители Севастополя с раннего утра присылают в редакцию видео, снятое на улицах и в подъездах города.

Во многих районах – пробки на дорогах. Дождь идет не только на улице, но и в домах. Так настоящий потоп случился на верхних этажах дома №31 по ул. Правды. Там сняли кровлю для планового ремонта, а новую сделать еще не успели, и потоки воды хлынули в квартиры. А в прогнозах погоды на сегодня значился кратковременный дождь, гроза.

Из-за непогоды отменен танцевальный флешмоб “Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия”. Возможно, будет перенесена на более позднее время репетиция авиашоу в рамках всеармейского конкурса “Авиадартс-2019”. Вылеты пилотажных групп были запланированы на 11.45.



Источник: Вести Севастополя