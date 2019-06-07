Ливень парализовал жизнь Севастополя. Видео

7 июня 2019     19
Ливень парализовал жизнь Севастополя

Жители Севастополя с раннего утра присылают в редакцию видео, снятое на улицах и в подъездах города. 

Во многих районах – пробки на дорогах. Дождь идет не только на улице, но и в домах. Так настоящий потоп случился на верхних этажах дома №31 по ул. Правды. Там сняли кровлю для планового ремонта, а новую сделать еще не успели, и потоки воды хлынули в квартиры. А в прогнозах погоды на сегодня значился кратковременный дождь, гроза. 

Из-за непогоды отменен танцевальный флешмоб “Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия”. Возможно, будет перенесена на более позднее время репетиция авиашоу в рамках всеармейского конкурса “Авиадартс-2019”. Вылеты пилотажных групп были запланированы на 11.45.

Источник: Вести Севастополя

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