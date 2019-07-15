Ливни и град накроют Крым

На 16 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни, крупный град и шквальный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

16 июля в Севастополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-14 м/с. Температура воздуха ночью от +17 до +19ºС, днём от +24 до +26ºС.

17 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с, ночью +17 до +19ºС, днём от +24 до +26ºС.

18 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с, ночью +17 до +19ºС, днём от +24 до +26ºС

Источник: Вести.Севастополь