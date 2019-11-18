Лидером первой части чемпионата Премьер-лиги КФС стала «Евпатория»

18 ноября 2019     13
Лидером первой части чемпионата Премьер-лиги КФС стала «Евпатория»

Накануне в Крыму завершились игры летне-осенней части чемпионата Премьер-лиги КФС-2019/20. По итогам 14 матчей турнирную таблицу возглавил футбольный клуб «Евпатория». Он сумел набрать 35 очков.

Вторую строчку с 30 очками занимает симферопольская «ТСК-Таврия», на третьей – с 27-ью баллами – «Крымтеплица».

Накануне в игре между ФК «Севастополь» и «Крымтеплицей» решалась судьба третьего места, но севастопольцам уже не хватило времени и сил, чтобы выиграть матч, он завершился со счётом 3:2 в пользу тепличников.

На пятой строке – бахчисарайский «Кызылташ» с 21 очком, на шестой – «Фаворит-ВД Кафа» (у команды 10 очков), на седьмом месте «Океан» (8). Аутсайдером первой части чемпионата стал ялтинский «Инкомспорт». Из-за серии проигрышей и редких выигрышей команда сумела набрать лишь 7 очков.

Лучшим бомбардиром признан полузащитник ФК «Евпатория» Длявер Нуридинов — за 14 игр на его счету 12 мячей. 2 гола он забил накануне в игре с «Инкомспортом».

Чемпионат возобновится в следующем году.

Служба информации «Вести – Севастополь»   

Фото с сайта ФК “Евпатория” 

Источник: Вести.Севастополь

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